Erste Lieferungen von Astrazeneca in NRW erwartet

Münsterland -

Die Sieben-Tage-Inzidenzen im Münsterland sind am Donnerstag im Vergleich zum Vortag relativ stabil geblieben. Deutlich Bewegung gab es lediglich im Kreis Warendorf. Und auch in Sachen Impfung tut sich etwas: In der kommenden Woche soll ein dritter Impfstoff in NRW zum Einsatz kommen. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.