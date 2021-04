Münsterland -

Im Münsterland sind am Mittwoch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, darunter ein 34-Jähriger aus dem Kreis Steinfurt. Die Infiziertenzahl steigt unterdessen auf ein Rekordhoch. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.