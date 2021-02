Familienminister: Ab 22. Februar wieder Kindertagesbetreuung für alle

Münsterland -

Ab dem 22. Februar können alle Kinder in NRW wieder in die Kitas und die Tagespflege kommen. Allerdings bleibt es zunächst bei einem landesweit pauschal um zehn Wochenstunden gekürzten Betreuungsangebot und bei festen Gruppen. Derweil sind im Münsterland sieben weitere Covid-19-Todesfälle dazugekommen: Vier im Kreis Borken, zwei in der Stadt Münster und ein weiterer Todesfall im Kreis Warendorf. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.