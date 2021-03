Friseure dürfen bundesweit wieder öffnen

Münsterland -

Trotz Anzeichen für eine nahende dritte Welle der Pandemie werden Lockdown-Maßnahmen in Deutschland leicht gelockert: Am heutigen Montag dürfen bundesweit die Friseure wieder öffnen. Die Stadt Münster ist wieder über einem Inzidenzwert von 30, der Kreis Steinfurt nähert sich wieder dem 50er Inzidenzwert. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.