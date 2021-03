Münsterland -

Am Donnerstag wurden so viele Neuinfektionen im Münsterland wie seit dem 7. Januar nicht mehr registriert. Somit steigt die Zahl der akut Infizierten über 2000. Unterdessen hat sich NRW-Schulministerin Gebauer geäußert. Sie hält Schulen nicht für Hotspots. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.