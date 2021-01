Münsterland -

Bei der Montag startenden Terminvergabe für die Corona-Impfungen haben die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen die über 80-Jährigen in NRW um Geduld gebeten. Derweil weist Münster den niedrigsten Inzidenzwert in NRW auf. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.