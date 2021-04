Hotel- und Gaststättenverband übt Kritik an Bundes-Notbremse

Münsterland -

Nach wochenlangem Hickhack soll der Lockdown verschärft werden. Die Regierung will die dritte Welle mit einheitlichen Vorschriften brechen. Das trifft nicht überall auf Zustimmung. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.