Immer mehr Schulen im Münsterland sind betroffen

Münsterland -

Quarantäne statt Klassenzimmer: Corona-Fälle behindern an immer mehr Schulen im Münsterland den Betrieb. Nach Corona-Fällen beim Fleischverarbeiter „Allfrisch“ in Emsdetten und dem Seniorenzentrum „Rosengarten“ in Ahlen wurden Massentests vorgenommen, die Ergebnisse stehen noch aus. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.