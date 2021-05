Münsterland -

Eine enorme Anfrage nach Impfstoff bei – trotz aufgehobener Priorisierung bei Astrazeneca – noch sehr begrenztem Angebot: Hausarztpraxen geraten an die Belastungsgrenze. Die Inzidenzen im Münsterland entwickeln sich weiter positiv. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.