Münsterland -

In NRW liegen nur noch zwei Kreise unter dem Inzidenzwert von 60 - einer davon ist im Münsterland. Und: Die Impf-Hotline der KVWL ist aktuell überlastet, die Feuerwehr appelliert daher an die Bevölkerung, mit Anfragen für Impftermine nicht den Notruf zu blockieren. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.