Impfung des Klinik-Personals hat begonnen

Münsterland -

In Münster, im Kreis Warendorf und im Kreis Borken haben die Impfungen des dortigen Krankenhaus-Personals begonnen. Außerdem gibt es erstmals seit dem 10. Dezember im Münsterland wieder weniger als 3000 Corona-Infizierte. Für Münster und den Kreis Coesfeld ist der Inzidenzwert von 50 in greifbarer Nähe. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.