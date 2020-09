Infektionen steigen leicht an

Münsterland -

Über das Wochenende ist die Zahl der Infizierten im Münsterland in die Höhe geschossen, allein im Kreis Steinfurt gab es 75 Neuinfektionen. Deutlich langsamer steigen die Zahlen am Dienstag. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.