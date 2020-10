Inzidenz im Kreis Warendorf steigt wieder

Münsterland -

Die Infiziertenkurve im Münsterland zeigt auch am Anfang der Woche deutlich nach oben. Über das Wochenende wurden 277 Neuinfektionen registriert. Die Kreise Borken und Warendorf versuchen das rasante Infektionsgeschehen mit verschärften Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.