Inzidenzen: Kreis Coesfeld und Münster liegen unter der 100er-Marke

Münsterland -

Im gesamten Münsterland sind die Inzidenzwerte zu Donnerstag gesunken: Der Kreis Coesfeld und die Stadt Münster sind - neben dem Kreis Höxter - die einzigen Gebiete in NRW, in denen der Wert unter der kritischen Marke von 100 liegt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.