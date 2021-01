Münsterland -

Die Wocheninzidenzen sind zum Wochenstart in den Münsterland-Kreisen Steinfurt und Borken gesunken, in der Stadt Münster und dem Kreis Warendorf leicht gestiegen und im Kreis Coesfeld unverändert geblieben. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.