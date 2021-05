Münsterland -

Während der Inzidenzwert in der Stadt Münster und den Münsterland-Kreisen Borken und Coesfeld nach RKI-Angaben gesunken sind, ist der Wert im Kreis Steinfurt und dem Kreis Warendorf gestiegen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.