Münsterland -

Während in den Kreisen Steinfurt und Warendorf die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gesunken ist, stieg sie in Münster und den anderen beiden Kreisen leicht an. Zudem gibt es eine Coronaschutz-Verordnung für NRW, die ab Montag gilt. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.