Münsterland -

Während laut der aktuellen Veröffentlichung des Landeszentrums Gesundheit NRW die Inzidenzwerte in den Kreisen Borken, Coesfeld und Steinfurt angestiegen sind, ist dieser in Münster - und besonders im Kreis Warendorf gesunken. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.