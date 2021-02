Inzidenzwert in Münster springt auf 24,1

Münsterland -

Nachdem der Inzidenzwert in der Stadt Münster neun Tage lang unter 20 gelegen hatte, gab es heute (Stand 0 Uhr) einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen. Derweil sind im Münsterland am Freitag sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Corona in der Region finden Sie hier.