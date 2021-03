Inzidenzwert in Münster springt auf 43,1

Münsterland -

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Münster hat einen deutlichen Sprung gemacht – von 34,9 am Freitag auf aktuell 43,1. Unterdessen gibt es im Kreis Borken eine neue Rest-Impstoffbörse und der Landrat des Kreises Warendorf wirft der Kassenärztlichen Vereinigung vor, die Impfung bei Hausärzten zu torpedieren. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.