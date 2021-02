Inzidenzwert in Münster wieder über 30

Münsterland -

Der Inzidenzwert für die Stadt Münster liegt aktuell wieder über der 30er-Marke. Insgesamt gab es bei den Werten im Münsterland wenig Bewegung. Befürchtet wird derweil, dass ein Schneechaos den Start in den Impfzentren am Montag durcheinanderwirbeln könnte. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.