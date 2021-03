Münsterland -

Auch wenn in NRW der Inzidenzwert insgesamt wieder leicht gestiegen ist, sank der Wert im Münsterland in den Kreisen leicht und in Münster deutlich. Nur in einem Kreis wies die Kennziffer einen höheren Wert als am Vortag auf. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.