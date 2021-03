Inzidenzwerte im Münsterland steigen weiter an

Münsterland -

Nur im Kreis Warendorf ist der Inzidenzwert leicht gesunken, in den anderen Münsterland-Kreise und Stadt Münster stiegen die Werte hingegen an. Keine Außengastronomie, keine Lockerungen für Kultur und Sport – die steigenden Infektionszahlen machen den in Aussicht gestellten Öffnungsschritt unmöglich. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.