Münsterland -

Die Münsterland-Kreise und die Stadt Münster weisen am Sonntag Inzidenzwerte auf, die alle unter der 100er-Marke liegen. Bis auf den Kreis Coesfeld wurde in den Gebieten der Region ein Rückgang des Wertes registriert. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.