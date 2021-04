Inzidenzwerte in drei Münsterland-Kreisen deutlich über 100er-Marke

Münsterland -

Aktuell liegen die Inzidenzwerte in den Kreisen Borken, Steinfurt und Warendorf deutlich über der 100er-Marke, nur in Münster und im Kreis Coesfeld wird dieser Wert unterschritten. NRW wird vorerst an der Impfreihenfolge für Astrazeneca festhalten, teilt Gesundheitsminister Laumann mit. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.