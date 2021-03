Inzidenzwerte steigen im gesamten Münsterland an

Münsterland -

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte sind in der Stadt Münster und in allen Münsterland-Kreisen angestiegen. Den größten Sprung machte der Wert des Kreises Borken. Derweil ist geplant, dass sich die Menschen ab April bei ihrem Arzt gegen Corona impfen lassen können. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.