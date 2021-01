Inzidenzzahlen: Münster und Kreis Coesfeld nähern sich Grenzwert an

Münsterland -

In NRW nähern sich neben Düsseldorf die Stadt Münster sowie der Kreis Coesfeld bei den Inzidenzwerten dem Grenzwert von 50 an. Im Münsterland sind die Zahlen gesunken - einzige Ausnahme ist der Kreis Steinfurt. Am heutigen Montag starten die Impfungen von Krankenhauspersonal. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.