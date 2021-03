Münsterland -

Das Land NRW kündigt an alle Schüler noch vor den Osterferien in die Klassen zurückzuholen. In den Kitas soll der eingeschränkte Betrieb bis mindestens Ostern fortgeführt werden. Unterdessen torpediert die KVWL die Impfungen durch Haus- und Fachärzte. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.