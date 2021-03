Keine Impfungen bei Lehrern und Erziehern

Münsterland -

Nach dem Astrazeneca-Impfstopp sind derzeit nach Angaben der Landesregierung keine Impfungen bei der großen Gruppe der Kita-Erzieherinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen möglich. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) möchte erst die verfügbaren Biontech-Mengen prüfen. Währenddessen dürfen Schulen in Dortmund trotz steigender Inzidenzen nicht schließen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.