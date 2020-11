Münsterland -

Im Kreis Borken gibt es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Derweil sind die Inzidenzwerte (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) am Samstag in den Kreisen Borken und Coesfeld gesunken. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.