Kreis Borken will übrige Impfdosen an Lehrkräfte verimpfen

Münsterland -

Die Sieben-Tage-Inzidenzen im Münsterland sind am Dienstag gesunken - Münster bleibt aber über 100 und steht kurz davor, die Notbremsen-Kriterien zu erfüllen. Der Kreis Borken fragt die Impfbereitschaft der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen ab, um diese mit nicht eingesetzten Dosen zu impfen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.