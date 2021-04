Münsterland -

Lockerungen im Mai: Im Kreis Coesfeld werden 18 Ausnahmen von den Corona-Regeln zugelassen – vom Freibad bis zum Fitnessstudio. Für den 1. Mai kündigen die Ordnungsbehörden im Münsterland verschärfte Kontrollen an. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.