Kreis Coesfeld überschreitet Warnschwelle

Münsterland -

In NRW wird die Maskenpflicht im Unterricht wieder eingeführt. Auch der Kreis Borken ist zum Risikogebiet geworden. In Ahlen ist die 7-Tages-Inzidenz auf über 200 gestiegen. Angesichts der Infektionslage wollen die Bürgermeister im Kreis Warendorf keine Ausnahmeregelung beantragen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.