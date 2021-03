Kreis Steinfurt meldet weiteren Todesfall – Inzidenzwert jetzt über 100

Münsterland -

Im Kreis Steinfurt hat es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Zudem lag am Samstag der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis erstmals seit Mitte Januar wieder über 100. Der Kreis Borken machte sogar einen Sprung auf 146,0. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.