Münsterland -

In dieser Woche überschlagen sich die Ereignisse. Seit Samstag wurden bereits zwei Münsterland-Kreise aufgrund einer Wocheninzidenz über 50 zu Risikogebieten. Am Freitag ist klar: Dabei bleibt es nicht. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.