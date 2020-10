Kreis Warendorf: Inzidenz bei 59,7

Münsterland -

Nachdem der Kreis Borken am Samstag bereits die erste Corona-Warnstufe erreicht hat, ist die Wocheninzidenz am Sonntag noch einmal sprunghaft angestiegen. Der kritische Grenzwert von 50 rückt nun auch dort in greifbare Nähe. Bereits seit Samstag ist der Kreis Warendorf offiziell ein Corona-Risikogebiet. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.