Laschet: Nicht immer neue Grenzwerte erfinden

++ HINWEIS: Am Wochenende haben nur die Kreise Borken, Steinfurt und Warendorf aktuelle Corona-Zahlen veröffentlicht. ++

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter der Region (Stand: Montag, 15. Februar, 16 Uhr) derzeit aktuell 1066 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Sonntag: 1248). Seit Sonntag wurden 69 Neuinfektionen und 125 Genesungen gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 785 (782). Insgesamt hat es seit Beginn der Pandemie im Münsterland bislang 35.608 Corona-Fälle gegeben, 33.634 Menschen gelten als wieder gesundet.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster (Vergleichswerte in Klammern vom Vortag):

Münster*: Neuinfizierte 11, Infizierte gesamt 5253 (5242), davon gesundet 5033 (5029), verstorben 97 (97), aktuell infiziert 123 (116) – Stand Freitag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 17,1 (15,9) – Stand Dienstag

Neuinfizierte 11, Infizierte gesamt 5253 (5242), davon gesundet 5033 (5029), verstorben 97 (97), (116) – Stand Freitag; die liegt bei (15,9) Stand Dienstag Kreis Borken: Neuinfizierte 0, Infizierte gesamt 8454 (8454), davon gesundet 7939 (7909), verstorben 185 (185), aktuell infiziert 330 (360) – Stand Montag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 53,6 (51,4) – Stand Dienstag

Neuinfizierte 0, Infizierte gesamt 8454 (8454), davon gesundet 7939 (7909), verstorben 185 (185), (360) – Stand Montag; die liegt bei (51,4) – Stand Dienstag Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 33, Infizierte gesamt 3739 ( Vergleichswert 12.2. : 3706), davon gesundet 3559 (3520), verstorben 71 (71), aktuell infiziert 109 (115) – Stand Montag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 25,4 (27,2) – Stand Dienstag

Neuinfizierte 33, Infizierte gesamt 3739 ( : 3706), davon gesundet 3559 (3520), verstorben 71 (71), (115) – Stand Montag; die liegt bei (27,2) – Stand Dienstag Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 11, Infizierte gesamt 10.066 (10.055), davon gesundet 9493 (9466), verstorben 249 (247), aktuell infiziert 324 (342) – Stand Montag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 40,4 (41,7) – Stand Dienstag

Neuinfizierte 11, Infizierte gesamt 10.066 (10.055), davon gesundet 9493 (9466), verstorben 249 (247), (342) – Stand Montag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei (41,7) – Stand Dienstag Kreis Warendorf: Neuinfizierte 25, Infizierte gesamt 8096 (8071), davon gesundet 7610 (7581), verstorben 183 (182), aktuell infiziert 303 (308) – Stand Montag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 55,8 (61,2) – Stand Dienstag

* Die Stadt Münster vermeldet am Rosenmontag keine aktuellen Zahlen, weil die Stadtverwaltung an diesem Tag geschlossen ist. Die Kennzahlen des Wochenendes wurden aber an das Land NRW übermittelt.

Quelle und Stand der Inzidenzwerte: Landeszentrum Gesundheit NRW (16.02.2021; 0 Uhr)

