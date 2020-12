Laschet: Schulen bei besseren Zahlen schnell wieder öffnen

Münsterland -

Nordrhein-Westfalen will so schnell wie möglich zurück zum Präsenzunterricht für alle Schüler. Dafür hat sich Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags ausgesprochen. Die Inzidenzen im Münsterland sind unterdessen teils drastisch angestiegen. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.