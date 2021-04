Laschet: Schulöffnungen nur, wenn Testen funktioniert

Münsterland -

Eine Öffnung der Schulen nach den Osterferien kommt für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nur infrage, wenn dort „überall das Testen funktioniert“. Außerdem soll bis zum Beginn der Sommerferien in NRW die Hälfte aller Einwohner eine Corona-Erstimpfung erhalten haben. Das kündigte Laschet am Mittwoch beim Besuch einer neuen Impfstation in Schwelm an. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.