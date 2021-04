Laschet: Trauriger Rekord an Intensivpatienten mit Beatmung

Münsterland -

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat im Landtag von einem "traurigen Rekord an Intensivpatienten mit Beatmung" berichtet. In Münster ist die Inzidenz indes nach Angaben des Landes und des RKI wieder unter den Grenzwert von 100 gefallen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.