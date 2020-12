Laschet rechnet mit Fortsetzung des Lockdowns

Münsterland -

Die britische Mutation des Coronavirus ist nachweislich in NRW angekommen, die Zahl der Todesfälle in Deutschland hat einen Rekordwert erreicht. Angesichts dieser Lage hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Menschen auf eine Verlängerung des Lockdowns vorbereitet. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.