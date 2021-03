Mehr Präsenzunterricht in NRW

Münsterland -

Trotz steigender Infektionszahlen kehren heute viele Schüler weiterführender Schulen in NRW zumindest tageweise in die Klassenräume zurück. Zu zahlreichen Schutzauflagen kommen nun Selbsttest hinzu. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.