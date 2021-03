Mehr als 400 Neuinfektionen am Wochenende im Münsterland

Münsterland -

Mehr als 400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Wochenende im Münsterland registriert. Im Kreis Warendorf hat es am Sonntag zudem einen weiteren Todesfall gegeben: Eine 91-jährige Frau aus Oelde ist gestorben. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.