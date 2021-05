Ministerium: „Lolli-Tests“ ab 10. Mai an allen Grundschulen

Münsterland -

Ab dem 10. Mai sollen Kinder an allen Grund- und Förderschulen in NRW zwei Mal pro Woche mit einem sogenannten „Lolli-Test“ auf das Coronavirus untersucht werden. In NRW müssen so viele Covid-Patienten wie nie zuvor beatmet werden. Im Münsterland sind am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenzen größtenteils leicht gesunken. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.