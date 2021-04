Münster, Ahaus, Kreis Coesfeld und Kreis Warendorf werden Modellregionen

Münsterland -

Die Stadt Münster, die Landkreise Coesfeld und Warendorf sowie die Stadt Ahaus in Kooperation mit dem Kreis Borken werden Modellregionen für behutsame Corona-Lockerungen. Derweil steigen aber die Inzidenzen, vor allem im Kreis Warendorf. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.