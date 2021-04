Münster kontrolliert Einhaltung der Abstandsregeln

Münsterland -

Die Stadt Münster erinnert an die Kontaktbeschränkungen, die - auch ohne angezogegene Notbremse - am ersten Maiwochenende gelten. Die Inzidenzwerte im Münsterland sind zu Donnerstag gesunken: Der Kreis Coesfeld und die Stadt Münster liegen unter der kritischen Marke von 100. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.