Münsterland-Inzidenzen: nur Kreis Coesfeld und Münster unter 100er-Marke

Münsterland -

Weiterhin liegen am Freitag die Inzidenzwerte des Kreises Coesfeld und der Stadt Münster unter 100. Lockerungen im Mai: Im Kreis Coesfeld werden 18 Ausnahmen von den Corona-Regeln zugelassen – vom Freibad bis zum Fitnessstudio. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.