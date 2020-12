Münsters Inzidenzwert liegt wieder über der 50er-Marke

Münsterland -

Die Inzidenzwerte (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich im Münsterland insgesamt auf einem hohen Niveau. In Münster liegt der Wert nun wieder über der 50er-Marke. Corona-Schnelltests für Lehrer soll es in NRW frühestens nach den Weihnachtsferien geben. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.