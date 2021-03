NRW benennt zahlreiche Anlaufstellen für Tests

Münsterland -

Ab dieser Woche können alle Bürgerinnen und Bürger auch in NRW einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche in Anspruch nehmen. Das Land benennt Anlaufstationen und Anbieter, die mit der Durchführung von Tests beauftragt werden. Derweil sind im Münsterland die Inzidenzwerte gestiegen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.