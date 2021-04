NRW führt Testpflicht in Schulen ein

Münsterland -

Nordrhein-Westfalen führt nach den Osterferien eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ein. Verpflichtende Selbsttests würden, so die Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), zu einem sicheren Schulbetrieb beitragen. Der Schritt wurde am Donnerstag, 1. April, in Düsseldorf beschlossen, die Selbsttests sollen während der Ferien verteilt werden. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier bei uns im Newsticker.